الخارجية الإيطالية تعترض على تدخل فرنسا لحل الوضع في لبنان

انتقدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، إيمانويلا ديل ري، مبادرة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحل الوضع في لبنان، و اعتبرت أنه لا يمكن للآخرين أن يقولوا للبنانيين ما هي الحلول التي يجب تبنيها لحل مشاكلهم.
ووصفت ديل ري في مقال على صفحات دورية (ليمس) الجيوسياسية، نشرت نصه وزارة الخارجية، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرونلمكان الانفجار بمرفأ بيروت بأنها أثارت "ضجة"، وكذلك "إعلانه عن رغبته في صياغة مقترح للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي الذي يشل لبنان".
وأردفت المسؤولة الإيطالية: "نؤمن بشدة بأن اللبنانيين هم من يجب أن يبنوا مستقبلهم، خاصة في هذه اللحظة التي يكونفيها الشعور بأنهم رواد تسطير تاريخ بلادهم أمرا أساسيا".
ورأت ديل ري (التي تنتمي لحركة خمس نجوم) أنه "حان الوقت في لبنان للترويج لمفهوم جديد للمواطنة يتجاوز الانتماءات الطائفية".
وقالت: "لا يمكن أن يكون الآخرون هم الذين يقولون للبنانيين الآن ما هي الحلول التي يجب عليهم تبنيها لتجاوز مشاكلهم. ينبغي على اللبنانيين أنفسهم تحديد الأشكال والطرق، والتي نأمل أن تكون سريعة"، وبعدئذ "يمكننا مرافقة العملية" السياسية هناك.
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