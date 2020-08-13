أسعار النفط تنخفض بسبب تصريحات أوبك

سجلت أسعار النفط الخام، اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا بعد تصريحات "أوبك" بإنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت هبوط مخزونات الخام.

وانخفض خام "برنت" بواقع ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينيتش، بعد أن ربح نحو 2% في الجلسة السابقة.

وتراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع أربعة سنتات إلى 42.62 دولار للبرميل، بعد أن

كسب 2.6% أمس الأربعاء.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، ما يزيد عن انخفاض قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته المنظمة قبل شهر.

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كذلك أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع توقعات المحللين

التي أشارت إلى انخفاض 2.9 مليون برميل.

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين، مما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس كورونا.

وصعد خام برنت 52 سنتا، أو 1.2 % ليصل إلى 45.02 دولار للبرميل، بعدما تراجع نحو 1% يوم الثلاثاء، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 1.2 % ليصل إلى 42.10 دولار للبرميل، بعدما نزل 0.8 % في الجلسة السابقة.