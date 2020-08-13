انطلاق قطار صيني إلى إيطاليا بمواد طبية لمكافحة كورونا

أفادت وسائل إعلام إيطالية انطلاق قطار صيني خاص محمل بمواد طبية لمكافحة كورونا ويتضمن أيضا 16 طنا من مادة أساسية تدخل في صناعة الكمامات أمس من مدينة شيان في مقاطعة شنشي الصينية متجها نحو إيطاليا.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن الرحلة على سكة الحديد نظمتها إدارة المفوض الاستثنائي الإيطالي دومينيكو أركوري، بالتنسيق مع السفارة الإيطالية في بكين.

وأفيد بأن قطار النقل الخاص يتكون من 45 عربة، ويحمل على متنه مواد طبية لمكافحة عدوى الفيروس التاجي المستجد، ويتضمن أيضا 16 طنا من مادة أساسية تدخل في صناعة الكمامات بإيطاليا.

ويتوقع أن يصل القطار الصيني إلى محطته الأخيرة بإيطاليا في 27 أغسطس الجاري.

Advertisements

وأصدرت الصين يوم الأربعاء، تحذيرًا للولايات المتحدةمن التدخل في شؤون تايوان،

بعدما اختتم مسؤول أميركي كبير زيارة غير مسبوقة للجزيرة بالإشادة بالرئيس السابق لي تنج-هوي الذي كان على خلاف مع بكين.

وتعتبر الصين تايوان إحدى مقاطعاتها وتدين أي اتصال رسمي بين الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة والمسؤولين الأجانب.

وعلى خلفية التوترات المتزايدة مع بكين حول العديد من الملفات (الوباء وهونج كونج وحقوق الإنسان والمنافسة التجارية والتكنولوجية...)، اختتم وزير الصحة الأميركي، أليكس عازار زيارة مدتها ثلاثة أيام لتايوان، أدانتها بكين مرة جديدة.