إصابة وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي بفيروس كورونا

أكد وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي خورخي رودريجيز، من خلال حسابه على"تويتر" إصابته بفيروس كورونا المستجد ، وخضوعه للعزل ذاتي.

وكتب الوزير الفنزويلي على حسابه في "تويتر" قائلا: "من واجبي أن أخبركم أني تلقيت تشخيص بإصابتي بـ كوفيد - 19. وعلى الرغم من أنني أشعر أنني بحالة جيدة، يتوجب أن أمتثل للعزلة ولنظام العناية اللازم للتعامل مع الفيروس. عناقي

للجميع".

وكانت الأنباء أفادت في يوليو الماضي، بإصابة كل من رئيس الجمعية الدستورية الفنزويلية، ديوسدادو كابيلو، ونائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ووزير صناعة النفط في البلاد، طارق العيسمي، بعدوى الفيروس التاجي.

وسجلت فنزويلا أول حالتي إصابة بالفيروس التاجي المستجد في 13 مارس، وأعلنت في نفس اليوم حالة

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الطوارئ.

ولاحقا، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو في 17 مارس قرارا بفرض الحجر الصحي في جميع أرجاء البلاد، فيما سجل حتى الآن 27938 حالة إصابة بالعدوى رسميا في فنزويلا، وتوفى هناك 238 شخصا.

وقضت محكمة فنزويلية بسجن الضابطين السابقين بالجيش الأمريكي لوك دينمنان وأيران بيرى 20 عامًا، وأفاد المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، وفقاً لموقع تيليشور الفنزويلى، يوم السبت، بأن الضابطين العسكريين الأمريكيين السابقين لوك دينمنان وأيران بيرى، اللذين شاركا في عملية