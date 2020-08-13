إغلاق موسم شراء القمح في العراق بمشتريات تزيد عن 5 ملايين طن

أعلنت وزارة التجارة في العراق ،اليوم الخميس، إغلاق موسم شراء القمح المحلي، بمشتريات تزيد عن خمسة ملايين طن من القمح، وفقًا لرويترز.
كانت وزارة الزراعة قالت إنها تتوقع أن يصل الإنتاج المحلي إلى ستة ملايين طن في فترة الحصاد التي تمتد بين أبريل ومايو .
كان العراق، وهو مستورد رئيسي
وقبضت وزارة الداخلية العراقية ، يوم الأربعاء، على عائلة "داعشية" حاولت الدخول إلى البلاد قادمين من إحدى دول الجوار.
وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية في بيان صحفي "بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود أفراد عائلة داعشية في نيتهم الدخول إلى العراق قادمين من إحدى دول الجوار، تم تشكيل فريق عمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى، وتم إلقاء القبض عليهم أثناء
دخولهم المحافظة".
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