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البحرية الإيرانية تعترض إحدى السفن قرب مضيق هرمز

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ 44 دقيقة

صورة لعملية اعتراض البحرية للسفينة

وبثت القيادة المركزية بالجيش الأميركي تسجيل فيديو مشوشا بالأبيض والأسود تظهر فيه طائرة هليكوبتر قرب سفينة ضخمة.

وذكرت القيادة المركزية على تويتر “اليوم في مياه دولية، باغتت قوات إيرانية تضم سفينتين وطائرة هليكوبتر ‘سي كينج‘ إيرانية سفينة اسمها ‘ويلا‘ واعتلتها”.

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وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه إن الأحداث دارت بالقرب من مضيق هرمز وإن القوات الإيرانية أطلقت سراح السفينة في نهاية الأمر. وأضاف أن الجيش الأميركي لم يشارك في الأمر بأي شكل إلا من خلال مراقبته للموقف.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في العام الماضي عقب سلسلة وقائع تمس الملاحة في الخليج وبالقرب منه.

وفي يوليو 2019، احتجزت إيران لفترة وجيزة ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج بعدما احتجزت بريطانيا الناقلة الإيرانية غريس 1 متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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