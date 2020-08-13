الملك سلمان يصل إلى نيوم للراحة والاستجمام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الى نيوم بعد خضوعه لعملية لاستئصال المرارة، وفق ما ذكرت الخميس وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في بيان “وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى نيوم حيث سيمضي بعض الوقت للراحة والتعافي”.

ونقل التلفزيون الرسمي مشاهد يظهر فيها الملك السعودي واقفا على سلم متحرك أثناء نزوله من الطائرة، ثم يصل بالسيارة إلى قصر ملكي في نيوم، وهي منطقة في شمال غرب المملكة.

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وغادر الملك سلمان المستشفى قبل أسبوع بعدما أمضى فيه 10 أيام للخضوع لعملية استئصال المرارة، بحسب وسائل إعلام رسمية.

ما هي مدينة نيوم؟

نيوم مطلة على ساحل البحر الأحمر، أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول، إذ ستمتد بنيته وأراضيه إلى داخل الحدود المصرية والأردنية، فضلاً عن ربط الموقع أيضاً بين ثلاث قارات، آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ما يجعله نقطة محورية، يمكن لنسبة 70 بالمائة من سكّان العالم الوصول إليها بأقل من 8 ساعات، بحسب ما ذكره موقع المشروع.

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في تشرين الأول العام 2017 عن إطلاق مشروع “نيوم،” شمال غرب السعودية، والذي يُعتبر من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع.