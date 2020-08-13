مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. جيش إلكتروني يستهدف ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الميركية، عاد ملف التدخل الإعلامي الخارجي بالانتخابات إلى الظهور من جديد، وذلك ما خلص إليه تقرير لشركة “غرافيكا”، عن وجود جيش إلكتروني صيني يستهدف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للتقرير الذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، فإن شبكة من الحسابات الصينية الوهمية تهاجم ترامب في عدد من القضايا المختلفة، منها انتقاد قرار إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، وتعامله مع جائحة كورونا، إضافة إلى تصريحاته بإغلاق موقع التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك. تقرير

وتستخدم الشبكة الصينية الذكاء الاصطناعي، لاختلاق وجوه مزيفة لصورة الملف الشخصي في حساباتها، حيث تقوم هذه الشبكات بإنتاج فيديو واحد تقريبا بصفة يومية، منذ منتصف يوليو الماضي.

ووجد الباحثون في “غرافيكا”، وهي شركة لتحليل البيانات ومقرها نيويورك، أن الشبكات الصينية تستخدم في موادها المرئية لغة إنكليزية ركيكة.

وأشار التقرير إلى أن الرد على خطاب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي دعا فيه إلى “تنظيف” الانترنت من التأثير الصيني، جاء بعد أقل من 36 ساعة، فيما نشرت إحدى الشبكات فيديو بعنوان “عندما صوتت لترامب، كنت أحكم على نفسي بالإعدام”.

مواقع التواصل الاجتماعي قامت بحذف مئات الآلاف من الحسابات الوهمية المؤيدة للصين

في المقابل، تُظهر الشبكة المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بصورة رائعة، في الوقت الذي يؤكد فيه التقرير بأنها المرة الأولى التي يتم فيها التطرق لبايدن بصورة مباشرة.

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وكان مسؤولون في المخابرات الأميركية قالوا، الأسبوع الماضي، إن الصين تفضّل خسارة ترامب، في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل.

ونشر حساب في يوتيوب يحمل اسم “Malcolm Daly”، مقطع فيديو ينتقد فيه تعامل ترامب مع جائحة كورونا، إضافة إلى المظاهرات التي اندلعت بعد مقتل، جورج فلويد، الشاب الأميركي الأسود على يد الشرطة.

ولم يثبت تقرير “غرافيكا” وجود علاقة بين الشبكة والحكومة الصينية، فيما لم يحدد أيضا إن كان الجمهور المستهدف أميركيا أو صينيا أو الاثنين معا.

رغم ذلك، فإن هذه الحسابات تحصد متابعات ومشاهدات ضعيفة نسبيا، فيما يبدو أنها لا تزال في مراحلها الأولى.

وقال مدير التحقيقات في شركة “غرافيكا”، بين نيمو: “إنها شبكات سريعة الاستجابة للأحداث الموجودة في الولايات المتحدة، إنهم يراقبون التطورات ثم يقومون بالرد”.

وكان موقع تويتر حذف، في يونيو الماضي، أكثر من 170 ألف حساب صيني نشط يقوم بتمرير رسائل دعائية مؤيدة للصين، بحسب بيان رسمي، فيما قام فيسبوك ويوتيوب بالخطوة ذاتها.

واكتشفت “غرافيكا”، الشبكة الصينية التي أطلقت عليها اسم “Spamouflage Dragon”، للمرة الأولى، خلال العام الماضي، عندما كانت تهاجم المتظاهرين في هونغ كونغ، إضافة إلى الملياردير الصيني غو وينجوي، الذي ينتقد الحزب الشيوعي الصيني.