كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إطلاق نار على مروحية عسكرية أمريكية وإصابة طيارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت مروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية لإطلاق نار، وهبوطها اضطراريًا في ولاية فيرجينيا، ما أدى إلى إصابة أحد طياريها، حسبما ذكرت قناة روسا اليوم، نقلًا عن شبكة سي إن إن.

وأصدرت القوات الجوية الأمريكية، بيانًا رسميًا كشفت فيه أن "الطائرة من طراز "UH-1N" كانت تحلق على بعد 10 أميال شمال غرب مدينة ماناساس بولاية فيرجينيا، في مهمة تدريب روتينية على ارتفاع 1000 قدم عندما وقع الحادث.

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ووفقًا للنتائج الأولية، أصيبت المروحية برصاصة أسفرت عن إصابة طفيفة لأحد أفراد الطاقم، وإلحاق أضرار بالطائرة.

وهبطت الطائرة، بسلام في مطار ماناساس الإقليمي غربي واشنطن العاصمة، وتم نقل الطيارين إلى المستشفى حيث عولجوا وغادروا.

ولفتت قناة "CNN" إلى أن الحادث الآن قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي والقوات الجوية. فيما قال مسؤول إنه سيتم فحص الطائرة عن كثب بحثا عن أضرار أخرى.