كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك تسجل 737 حالة وفاة و5858 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، عن تسجيل 737 حالة وفاة و5858 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت المكسيك، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفاعا جديدا في حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 498380 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 54666 حالة وفاة.

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وكانت المكسيك، أعلنت 926 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الثلاثاء، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 53929، حسبما ذكرت وزارة الصحة في البلاد.

تحتل البلاد المرتبة الثالثة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز. وسجلت وزارة الصحة المكسيكية أيضا 6686 إصابة جديدة الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 492522.

وعلي صعيد آخر، علق وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار، على إعلان روسيا أنها انتجت لقاح Covid-19 "الأول في العالم. في برنامج "Good Morning America" على قناة ABC اليوم قائلا: "الاهم ليس أن تكون الأول في استخدام اللقاح.. الهدف هو الحصول على لقاح آمن وفعال للشعب الأمريكي وشعوب العالم."