كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجيل ارتفاع قياسي بإصابات كورونا اليومية في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الهندية، اليوم الخميس، ارتفاعًا قياسيًا يوميًا بالإصابات بفيروس كورونا، نحو 67 ألف حالة خلال آخر 24 ساعة.

وأصدرت وزارة الصحة الهندية، بيانًا رسميًا قالت فيه إنه تم تسجيل 66999 في زيادة قياسية يومية بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 2.4 مليون حالة، بينما تجاوز إجمالي عدد الوفيات نتيجة مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس 47 ألفا.

وتسجل الهند أكبر عدد للإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، إذ تسجل الآن زيادة بواقع 50 ألف حالة يوميا أو أكثر منذ 15 يوما.

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد، 64 ألفا و399 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

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وبحسب وزارة الصحة الهندية، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 2153011.

وأفادت قناة (إن.دي.تي.في.) الهندية، بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 43 ألفا و379 حالة، وذلك عقب تسجيل 861 حالة وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة في الهند، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تخطى مليوني حالة، وسط مخاوف من تفاقم الوباء في البلد الآسيوي الذي يعد ثاني دولة في العالم من حيث عدد السكان.

