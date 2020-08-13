إستنفار في بني ملال.. قرار بإغلاق المقاهي والمراكزالتجارية والسويقات بعد إرتفاع الإصابات بكورونا

علم “اليوم24” أن السلطات المحلية، قررت إعادة تنظيم اوقات الفتح والإغلاق لعدد من القطاعات وإغلاق أخرى إلى إشعار اخر بعد إرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بإقليم بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم24″، فقد تقرر إغلاق المقاهي مع السادسة مساءا، وتحديد توقيت الثامنة مساءا بالنسبة للمراكز التجارية الكبرى والأسواق الممتازة والتي تم إغلاقها قبل قليل بشكل رسمي.

وأضاف المصدر ذاته، أن السطات وبتعلميات من والي الجهة حددت توقت الرابعة عصرا بالنسبة للسويقات بعد تسجيل أزيد من 30 إصابة في صفوف تجار المدينة القديمة ببني ملال.

Advertisements

هذا في الوقت الذي تم فيه اتخاذ قرار الإغلاق إلى غاية 30 من الشهر الجاري بالنسبة لصالونات الحلاقة والتجميل والحمامات وملاعب القرب وقاعات الألعاب.

وقد سجلت بني ملال اليوم الأربعاء، حصيلة قياسية في عدد الإصابات خلال 24 ساعة الماضية بزيادة 73 إصابة أغلبها من تجار المدينة لترتفع الحصيلة الإجمالية بالجهة إلى 687 إصابة مؤكدة.