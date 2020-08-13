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تعرف موعد على إجازة رأس السنة الهجرية للجهات الإتحادية في الإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 13 أغسطس 2020

أقرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية، اليوم، أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية للعام 1442 في الحكومة الاتحادية للدولة  يوم الأحد 23 أغسطس 2020.

 

 

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وأضافت الهيئة أن الدوام سيستأنف يوم الإثنين القادم، 24 أغسطس.

 

 

ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍً ﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻄﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﻌﻄﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

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