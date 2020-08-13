- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الروسي يمنع من دخول غرفة تصوير الرنين المغناطيسي والان مع التفاصيل
الخميس 13 أغسطس 2020
زار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مستشفى في إقليم تشوكوتكا، في الشرق الأقصى الروسي، وهناك منع من دخول غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).
وتم نشر شريط فيديو، وفيه تظهر اللقطات كيف بدأ رئيس الوزراء في دخول غرفة MRI، وخلفه مجموعة من الصحفيين، لكنهم توقفوا أمام الباب، لأن بعض العاملين في المستشفى، صرخوا: "لا لا يجوز الدخول إلى الغرفة، لا يجوز الدخول مع معدات التصوير". وأصر العاملون، على خروج ميشوستين ومرافقيه من الغرفة.
نال هذا التصرف، إعجاب رئيس الحكومة، وقال معلقا :"على الفور يدرك المرء، أنهم على مستوى عال من الاحتراف والحرص".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الروسي يمنع من دخول غرفة تصوير الرنين المغناطيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.