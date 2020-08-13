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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامية إماراتية: حزب الله إرهابي.. وله سوابق مع نترات الأمونيوم والان مع التفاصيل
الخميس 13 أغسطس 2020
تفاعلت الكاتبة والإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، مع هاشتاج حزب الله الإرهابي.
وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "حزب الله يمتلك نفوذاً وسطوة على مرفأ بيروت حزب الله له سوابق تم كشفها لتخزين نترات الأمونيوم واستخدامها لصنع متفجرات في مستودعات سرية في بريطانيا وألمانيا وقبرص وغيرها".
وأضافت: "حلفاء لحزب الله يتولون وزارتي النقل والمالية ولكن البعض يفضل أن لا يتحدث عن تورط حزب الله".
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