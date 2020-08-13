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شكرا لقرائتكم خبر عن الجارالله يكشف دليل تورط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت والان مع التفاصيل
الخميس 13 أغسطس 2020
كشف رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، دليل تورط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت.
وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "موزمبيق دولة فيك تحصل منها علي شهاده أنك ميت ومدفنون في مقابرها الشهادة ما راح تكلفك أكثر من مائه دولار ولذا ليس هناك باخرة متجهة لموزمبيق والشحنة جاية لحزب الله".
وأضاف: "الدليل أن حكومة لبنان لم تقدم اسم صاحب البضاعة الموزمبيقي ولا اسم الشاحن كله كلام حسن كبتاجون هو المورد وهو قاتل شعب لبنان".
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