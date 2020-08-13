شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة العمليات العراقية: نرفض استخدام أراضينا لتصفية الحسابات والان نبدء بالتفاصيل

قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية ، أن القوات الأمنية لديها القدرات العسكرية للدفاع عن أمن البلد من أي اعتداءات خارجية، ترفض استخدام الأراضي العراقية لتصفية الحسابات"، مشددا "على تركيا أن تحل مشكلتها بنفسها بعيداً عن الاراضي العراقية".

وأكد المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان "ما قامت به تركيا باستهداف ضباط عراقيين اثناء تأدية واجبهم في قيادة قوات حرس الحدود، له تأثيرات سلبية على مستوى العلاقات ما بين البلدين"، عادا اياه "بانه تصرف خطير يمثل نوعا من العدوانية ضد السيادة العراقية".