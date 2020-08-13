شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة العمليات العراقية: نرفض استخدام أراضينا لتصفية الحسابات والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، ان "ما قامت به تركيا باستهداف ضباط عراقيين اثناء تأدية واجبهم في قيادة قوات حرس الحدود، له تأثيرات سلبية على مستوى العلاقات ما بين البلدين"، عادا اياه "بانه تصرف خطير يمثل نوعا من العدوانية ضد السيادة العراقية".
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