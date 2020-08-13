شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يقصف غزة بالصواريخ والان نبدء بالتفاصيل

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، سلسلة غارات على عدد من المواقع والأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وقصفت مدفعيته موقعاً وسط القطاع .

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقعاً غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين المجاورة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين، كما قصفت طائرة حربية بصاروخين أرضاً زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع وأحدثت حفرة عميقة في المكان، وموقعاً بصاروخين شرق مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية وتضرر في الممتلكات.

وفي ذات السياق أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية ثلاثة قذائف على موقع شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، أدى إلى إلحاق دمار وخراب ، وتضرر بمنازل المواطنين القريبة من منطقة الاستهداف.