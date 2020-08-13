أمريكا تستعد لإدراج حلفاء "حزب الله" بلبنان على القائمة السوداء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت صحيفة أمريكية أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات ضد حلفاء "حزب الله" في لبنان في محاولة لإضعاف نفوذ التنظيم الإرهابي بعد انفجار مرفأ بيروت الدامي.



وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات لمكافحة الفساد ضد سياسيين ورجال أعمال لبنانيين بارزين (لم تسمهم) في محاولة لإضعاف نفوذ "حزب الله" في أعقاب انفجار الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، ومصادر مطلعة على تلك الخطط، قولهم إن الانفجار أدى إلى تسريع الجهود في واشنطن لإدراج القادة اللبنانيين المتحالفين مع "حزب الله"، القوة السياسية والعسكرية المهيمنة في البلاد، على القائمة السوداء.

وأشارت إلى أن المسؤولين يأملون تشكيل في حكومة بيروت وسط جهود إعادة بناء المدينة بعد الانفجار، الذي أسفر عن مقتل 173 شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف.

تتزامن هذه الخطط الأمريكية، مع بدء المشاورات لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أعقاب استقالة حكومة حسان دياب بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت التي خلّفت 173 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح إضافة إلى الدمار الهائل.

Advertisements

ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة. وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.

وأكدت واشنطن، الثلاثاء، أن التعاون بين مليشيا حزب الله وإيران يقوض احتمالات نجاح أي حكومة لبنانية جديدة.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في تصريحات إعلامية، إن "الحكومة اللبنانية يجب أن تتأكد من عدم قدرة حزب الله في الحصول على الأسلحة".

وتابعت: "سنعمل على التأكد من عدم قدرة إيران على الحصول على أسلحة متطورة وتقديمها إلى جماعات إرهابية".