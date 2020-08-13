أمريكا: على إيران وقف تسليح حزب الله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 شددت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن كيلي كرافت، أنه على إيران وقف تسليح حزب الله الذي كان جزءا من الحكومة اللبنانية المستقيلة.

Advertisements وطالبت كرافت خلال تصريحات لها، أي حكومة لبنانية قادمة بمنع مليشيا حزب الله من حيازة الأسلحة. حيث لا تتوارى مليشيا حزب الله اللبناني عن إعلان الموالاة الكاملة للنظام الإيراني منذ عقود، بل والعمل تحت إمرته بهدف تنفيذ مخططات إرهابية في المنطقة.

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