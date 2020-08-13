إعلامية إماراتية: حزب الله إرهابي.. وله سوابق مع نترات الأمونيوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تفاعلت الكاتبة والإعلامية الإماراتية مريم الكعبي، مع هاشتاج حزب الله الإرهابي.



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وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "حزب الله يمتلك نفوذاً وسطوة على مرفأ بيروت حزب الله له سوابق تم كشفها لتخزين نترات الأمونيوم واستخدامها لصنع متفجرات في مستودعات سرية في بريطانيا وألمانيا وقبرص وغيرها".

وأضافت: "حلفاء لحزب الله يتولون وزارتي النقل والمالية ولكن البعض يفضل أن لا يتحدث عن تورط حزب الله".