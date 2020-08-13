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الجارالله يكشف دليل تورط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020

الجارالله يكشف دليل تورط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت

متابعات_ الخليج 365

كشف رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجارالله، دليل تورط حزب الله في انفجار مرفأ بيروت.

 

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وقال في تغريدة عبر "تويتر" : "موزمبيق دولة فيك تحصل منها علي شهاده أنك ميت ومدفنون في مقابرها الشهادة ما راح تكلفك أكثر من مائه دولار ولذا ليس هناك باخرة متجهة لموزمبيق والشحنة جاية لحزب الله".

 

وأضاف: "الدليل أن حكومة لبنان لم تقدم اسم صاحب البضاعة الموزمبيقي ولا اسم الشاحن كله كلام حسن كبتاجون هو المورد وهو قاتل شعب لبنان".

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