كورونا يربك بداية الموسم المدرسي حول العالم وتركيا تختار تأجيل الدخول

تسبب استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، في إرباك حسابات عدد من الدول، حول التواريخ التي كانت قد حددتها للدخول المدرسي المقبل.

وفي ذات السياق، اختارت تركيا تأجيل عودة طلابها لصفوف الدراسة، حيث قال وزير التعليم التركي ضياء سلجوق اليوم الأربعاء، إن المدارس ستبدأ في إعادة فتح أبوابها في 21 شتنبر المقبل، في عودة تدريجية إلى التعليم في الفصول الدراسية، وهو ما يعني تأجيل إعادة فتح المدارس لمدة ثلاثة أسابيع بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

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وأضاف سلجوق في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع عقد لبحث سبل مواجهة تفشي الوباء، إن التعليم عن بعد سيبدأ في 31 غشت الجاري،ووهو الموعد الذي كان محددا في السابق لإعادة فتح المدارس.

وكانت أنقرة قد أعلنت إغلاق المدارس في مارس الماضي، بعد ظهور أولى حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد.

يشار إلى إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد أكدت أنها لم تحدد بعد، ما أذا كان الموسم الدراسي المقبل، سيتم الاعتماد فيه عن الدراسة الحضورية أو الدراسة عن بعد.