يوفنتوس يتحرك لضم نجم روما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن يوفنتوس الإيطالي بدأ مساعيه من أجل التعاقد مع نجم روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته قناة "سبورت إيطاليا"، فإن يوفنتوس بدأ المحادثات الأولية مع روما، من أجل التعاقد مع المهاجم البوسني إدين دجيكو، خلال الموسم المقبل.

جاء ذلك، بعد أن طلب أندريا بيرلو، المدرب الجديد ليوفنتوس، من إدارة النادي، الاستغناء عن خدمات المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين.

وأشارت القناة الإيطالية إلى بيرلو، لديه اختيار آخر للهجوم، وهو الإسباني ألفارو موراتا، نجم أتلتيكو مدريد.

يذكر أن دجيكو يمتلك عقدًا مع روما حتى صيف 2022، ويحظى اللاعب البوسني، باهتمام أيضًا من جانب فريق ميلان.