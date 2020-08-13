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شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي لبناني يشن هجوماًَ حاداً على حزب الله الإرهابي والان مع التفاصيل
الخميس 13 أغسطس 2020
قال وزير الاتصالات اللبناني السابق والنائب بالبرلمان بطرس حرب، إن الشعب اللبناني لن يرضخ لـ «حزب الله»، مشيرا إلى أن الحوار مع الحزب لا يجوز وهو يضع مسدسه على طاولة الحوار.
وأكد “حرب” في تصريحات وفقا لـ”مدار الغد”، أن حزب الله لن يستطيع أن يضع الشعب اللبناني تحت أمره أو يقوم بتخويفه.
وأشار إلى أنه أذا كان “حزب الله” يدافع عن لبنان بسلاحه وميليشياته، كان الشعب أما سيدعمه أو يغض النظر عن سياساته، ولكن بعد تحرير الجنوب، نجد حزب الله يحمل سلاحه إلي سوريا تنفيذا للسياسة الإيرانية مما انعكس على الداخل اللبناني.
وتابع: “أصبجنا في وضع يتطلب أن يتفهم حزب الله أنه اذا استمر الوضع على ما هو عليه، اللبنانيون لن يكونوا معه”.
وأردف: “آن الأوان أن يتدخل المجتمع الدولي لإيجاد حل لسيطرة إيران على حزب الله وتوجيهه لتنفيذ أوامر طهران”.
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