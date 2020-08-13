شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي : قطر تدعم وتمول حزب الله والإرهاب والان مع التفاصيل

الخميس 13 أغسطس 2020 أكد الإعلامي السعودي سلمان الشريدة، أن قطر تدعم وتمول حزب الله والإرهاب.

Advertisements وكتب عبر تغريدة له على "تويتر": "ملفات قضايا قطر في تمويل الإرهاب تتكشف يوما بعد يوم، الدوحة تستغل مسمى الجمعيات للتمويه، دعم مليشيا حزب الله الإرهابي هي إحدى الملفات، بعد ظهور تسجيلات سرية تكشف مزيداً من الأسرار الخطيرة".

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