شكرا لقرائتكم خبر عن حالات كورونا بالهند تزيد 67 ألفا في زيادة يومية قياسية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهند اليوم الخميس عن تسجيل زيادة قياسية يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بينما تجاوز إجمالي عدد الوفيات نتيجة مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس 47 ألفا.

وقالت وزارة الصحة إن عدد المصابين زاد بواقع 66999 مريضا عما كان عليه في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى نحو 2.4 مليون حالة.

وبالهند أكبر عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وتسجل الآن زيادة بواقع 50 ألف حالة يوميا أو أكثر منذ 15 يوما.