اخبار العالم

حالات كورونا بالهند تزيد 67 ألفا في زيادة يومية قياسية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حالات بالهند تزيد 67 ألفا في زيادة يومية قياسية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهند اليوم الخميس عن تسجيل زيادة قياسية يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بينما تجاوز إجمالي عدد الوفيات نتيجة مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس 47 ألفا.

وقالت وزارة الصحة إن عدد المصابين زاد بواقع 66999 مريضا عما كان عليه في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى نحو 2.4 مليون حالة.

وبالهند أكبر عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وتسجل الآن زيادة بواقع 50 ألف حالة يوميا أو أكثر منذ 15 يوما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالات كورونا بالهند تزيد 67 ألفا في زيادة يومية قياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا