شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا.. 1445 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس تسجيل 1445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 219964.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع أربع حالات ليصل الإجمالي إلى 9211.