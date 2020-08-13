شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 5858 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء تسجيل 5858 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و737 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 498380 والوفيات إلى 54666.
وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17 % في الربع الثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك تسجل 5858 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.