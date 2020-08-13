شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 5858 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء تسجيل 5858 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و737 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 498380 والوفيات إلى 54666.

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17 % في الربع الثاني.