شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات أكبر مزود للمساعدات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا عالمياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 منذ بداية تفشي جائحة كورونا أعلنت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي، وبنهجها الإنساني في تقديم يد العون للجميع للسيطرة على الفيروس، وساعدت نحو مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية حول العالم.

Advertisements وطوال الأشهر الماضية أصبحت دولة الإمارات، أكبر مزود للمساعدات الخاصة بمكافحة فيروس عبر توفير أكثر من 1000 طن من معدات الحماية الشخصية والمساعدات الطبية والغذائية. فمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، لن تمحى من صفحات التاريخ، تلك الأيادي البيضاء التي مُدت لكل أنحاء الأرض، لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا، حيث تنوعت الجهود بين مساعدات طبية وغذائية، ونقل رعايا دول من الإمارات إلى موطنهم، ولم شمل أسر تقطعت بهم السبل بعد توقف المطارات، والقائمة تطول.

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