نيوزيلندا تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ولينجتون - (د ب أ):

سجلت نيوزيلندا ، اليوم الخميس، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وذكرت السلطات الصحية أن تلك الحالات ترتبط بأسرة واحدة في أوكلاند.

وقال المدير العام للصحة في نيوزيلندا، أشلي بلومفيلد، لوسائل الإعلام، إن مسؤولي الصحة يتوقعون تسجيل مزيد من الحالات خلال الأيام المقبلة.

وكانت نيوزيلندا قد سجلت أربع حالات جديدة للإصابة جميعها تعود لأسرة في أوكلاند، وذلك بعد أن مضى 102 يوم بدون تسجيل إصابات جديدة في البلاد.

Advertisements

وتسببت تلك الحالات في إغلاق أكبر مدينة في البلاد.

وقال بلومفيلد إنه سيتم نقل جميع الحالات الإيجابية إلى منشآت حجر صحي بينما يعمل المسؤولون على احتواء تفشي الفيروس.

وقال: "الفيروس هو المشكلة والأشخاص هم الحل".