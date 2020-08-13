سيناتور مكسيكي يقترح حظر بيع الوجبات السريعة للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قدم سيناتور مكسيكي، الأربعاء، مبادرة لحظر بيع الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمشروبات السكرية لجميع الأطفال في المكسيك، التي تشهد أعلى معدل لبدانة الأطفال في العالم.

وقال السيناتور المعارض، راؤول باز، في مقترحه إن "نحو 35% من أطفال المكسيك بدناء أو لديهم زيادة في الوزن"، وإن "الحقيقة الأكثر إثارة للقلق هي أن أطفالا تتراوح أعمارهم بين ثمانية إلى عشرة أعوام يعانون بالفعل من السكري من النوع الثاني".

والأسبوع الماضي، اعتمدت ولاية أواكساكا بجنوب البلاد إجراء مماثلا على المستوى المحلي، في خطوة لقيت تشكيكا كبيرا من جانب مجموعات الأعمال لأثرها الاقتصادي.

وجاء المقترح من جانب السيناتور المنتمي لحزب العمل الوطني المحافظ ، وسط نقاش محتدم في المكسيك حول عادات الطعام السيئة لسكان البلاد البالغ عددهم نحو 130 مليون شخص، وتأثير ذلك في سياق جائحة فيروس كورونا.

وفي المكسيك، كان لغالبية أكثر من 50 ألف شخص توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا، تاريخ مع ارتفاع ضغط الدم والسمنة وداء السكري ، وهي حالات مرتبطة باستهلاك مرتفع للأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية.