محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ):
قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الأربعاء، إن الأرجنتين والمكسيك ستشتركان في إنتاج ملايين الجرعات من لقاح لفيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية مع شركة الأدوية العملاقة "أسترا زينكا" لأمريكا اللاتينية.
وأضاف فرنانديز أن بلاده والمكسيك ستكونان مسؤولتين عن إنتاج اللقاح الذي طورته الجامعة البريطانية المرموقة ومجموعة الأدوية السويدية البريطانية في أمريكا اللاتينية بمجرد حصولها على الموافقة التنظيمية.
وذكر الرئيس الأرجنتيني في مؤتمر صحفي :"سيتيح ذلك الوصول في الوقت المناسب وبشكل كاف إلى اللقاح المحتمل لجميع دول المنطقة".
وقال إن أسترا زينكا وقعت اتفاقا لإنتاج ما بين 150 - 250 مليون جرعة لجميع دول أمريكا اللاتينية باستثناء البرازيل، وسيكون ذلك متاحا في النصف الأول من عام 2021.
وأثبتت تجارب شملت أكثر من ألف شخص أن اللقاح آمن وينتج مناعة، وحجزت بريطانيا بالفعل 100 ألف جرعة من اللقاح. وهو يخضع حاليا للمرحلة الثالثة من التجارب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرجنتين: توصلنا لاتفاق لإنتاج لقاح "أوكسفورد" لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.