أم القطف: إصابتان خطيرتان بحادث دراجة نارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان بالعشرينات من عمرهما، بجروح متفاوتة جراء حادث دراجة نارية وقع فجر اليوم الخميس في قرية أم القطف في منطقة وادي عارة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حداث طرق في قرية أم القطف، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الأولية لشابين وصفت جراحهما بين الخطيرة والخطيرة جدا، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، أغلقت شرطة السير المكان وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث وجمع بيانات وأدلة من المكان، والأسباب التي أدت إلى انزلاق الدراجة النارية.