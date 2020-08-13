معارض تركي: سياسات أردوغان الخارجية جعلت أنقرة وحيدة‎

أعرب معارض تركي عن انتقاده للسياسات الخارجية لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً أن جعلت بلاده "وحيدة".



وأكد تمل قره ملا أوغلو، زعيم حزب "السعادة" المعارض، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أن حكومة حزب العدالة والتنمية تتبع سياسات خارجية سيئة للغاية.

وبحسب صحيفة "يني جاغ" فإن المعارض المذكور قال في تصريحاته: "النظام الرئاسي بزعامة، أردوغان، يتبع سياسات خارجية سيئة للغاية.. تركيا أصبحت وحيدة بسبب تلك السياسات".

وتابع: "تركيا تتجه إلى روسيا، ومرة إلى الصين وأخرى إلى الاتحاد الأوروبي لكنها لا تمتلك علاقات طيبة بالدول جميعها".

وفي سياق آخر وعن الانتخابات المبكرة، قال قره ملا أوغلو، إن "الحكومات النزيهة، في الظروف الطبيعية، تلجأ للانتخابات المبكرة لاكتساب حب الشعب"، مضيفًا: "وتصبح هذه الانتخابات ضرورة حال وجود خلل في الموازين العامة للدولة، كما يحدث الآن في تركيا".

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ومضى في حديثه بالقول: "لكنه (النظام الحاكم) لا يعتقد أنه سيكون هناك انتخابات مبكرة في هذه الأوقات؛ لأنه ليس هناك حزب يعلم جيدا أنه سيخسر ويدخل الانتخابات بكامل إرادته، مشيرا إلى أن "تركيا ليست في وضع طبيعي بسبب حزب العدالة والتنمية".

سخرية داود أوغلو

على الصعيد ذاته سخر أحمد داود أوغلو، زعيم حزب "المستقبل" المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، من تصريحات حزب العدالة والتنمية حول المسار السيئ للاقتصاد وتبريره لذلك بأن هناك متآمرين أجانب.

وفي مؤتمر لحزبه بولاية باترين، قال داود أوغلو مخاطبا نظام أردوغان، الأربعاء: "دعونا نعرف أسماء هؤلاء المتآمرين الأجانب. من هم؟ قل لنا، دعونا نقاتل معًا".

وتساءل: "هل هو الرئيس الأمريكي الذي وصفته الصحف الداعمة لكم بـ(الرئيس ترامب)؟ هل هي روسيا التي ترسل إليها دائما رسائل صداقة؟ هل هي أوروبا؟ اخرج وقل لي، لديكم استخبارات. دعونا نحارب كتفًا بكتف ضدهم. نحن معكم في كل معركة تخوضونها".

وأضاف داود أوغلو: "لو أن هناك متآمرين يلعبون بتركيا، اخرجوا ووضحوا لنا، من هم هؤلاء المتآمرون الأجانب؟ هذه خيالات، ولا يمكن التعرف على هذا المفهوم، والسيد أردوغان عارض حجة المتآمر الأجنبي في عامي 2001 و2002 (قبل وصوله للحكم) وكان على حق".

تأتي انتقادات داود أوغلو ضمن أخرى مماثلة توجهها المعارضة التركية لنظام أردوغان منذ عدة أيام على خلفية الانهيار التاريخي للعملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار الأمريكي، وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل حاد.