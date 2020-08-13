بومبيو يدافع عن مبيعات الأسلحة للسعودية بعد تقرير رقابي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن وزارته التزمت تماما بالقواعد في كل خطواتها فيما يتعلق بمبيعات أسلحة للسعودية في عام 2019 بعد أن خلصت هيئة رقابية حكومية إلى أنه لم يتم تقييم مخاطر سقوط ضحايا مدنيين في اليمن بشكل كامل.

جاءت تصريحاته بعد أن خلص تقرير وضعه مفتش عام بوزارة الخارجية في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن وزارة الخارجية لم تقيم بشكل تام خطر وقوع ضحايا في صفوف المدنيين باليمن عندما مضت قدما في إتمام صفقة ضخمة لبيع ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية في 2019.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء التشيكي "فعلنا كل شيء حسب القواعد.. أنا فخور بالعمل الذي قام به فريقي. لقد حققنا نتيجة رائعة حقا. منعنا وقوع خسائر في الأرواح".

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وكان الكونجرس طلب إجراء تحقيق في قرار إدارة ترامب في مايو أيار 2019 بالمضي قدما في مبيعات أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسعودية ودول أخرى، متجاوزة عملية المراجعة في الكونجرس من خلال الإعلان عن حالة طارئة بسبب التوترات مع إيران.

ولم يحضر وزير الخارجية جلسة للمراجعة حول التقرير، وقدم بدلا من ذلك بيانا مكتوبا.