قال سياسي لبناني، "قدمت قطر دعماً سخياً لحزب الله".

وبحسب سياسي لبناني في تيار المستقبل (فضّل عدم الكشف عن اسمه): قال "قدمت قطر دعماً سخياً لحزب الله، عقب حرب تموّز (يوليو) 2006، ودفعت الأموال لشركات تابعة له، في خطوة حدّدت موقفها من لبنان، وهو التعامل مع الحزب حصريا"، وفقا لموقع حفريات.

ويضيف السياسي اللبناني: "استثمرت قطر في تلميع صورة حزب الله كرمز للمقاومة، وهي الصورة الزائفة التي هدفت منها إيران وقطر إلى السيطرة على لبنان، وعلى مشاعر الجماهير العربية، لكنّ دخول الحزب إلى سوريا، وقتله الشعب السوري جعل الشعوب تستفيق من هذا الوهم، وتدرك أنّ الحزب مجرد أداة لخدمة المشروع الإيراني فقط".

وما تزال أصداء الدعم القطري لحزب الله، الذي كشف عنه تقرير نشرته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تتداعى، في ظلّ الغضب الشعبي اللبناني تجاه هيمنة الحزب على الدولة والحكومة، واتهامات بتورطه، من قريب أو من بعيد، في انفجار مرفأ بيروت.

ونشرت الصحافة الألمانية وقناة "فوكس يوز" تقارير عدّة خلال الشهر الماضي، ومطلع الشهر الجاري، عن تورط قطر في تمويل صفقات أسلحة إلى حزب الله. وحاول السفير القطري في بروكسل منع نشر التقرير الذي أعده متعاقد أمني، عمل لصالح المخابرات الألمانية، بتقديم رشوة قدرها 750 ألف دولار، لكنّه رفض.

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ويهدّد الدعم المالي لسلاح حزب الله المصالح الأمريكية والغربية، وأمن الدول العربية، لارتباط الحزب بالأجندة الإيرانية التي تستهدف الخليج العربي والمصالح الأمريكية.

خفايا القصة

وكانت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية قد نشرت تقريراً، الخميس الماضي، عن تمويل أحد أفراد الأسرة المالكة في قطر صفقات أسلحة لحزب الله، وأعدّ التقرير متقاعد أمني ألماني، يُعرف باسم" جيسون ج"، وعمل سابقاً لصالح المخابرات الألمانية.

ووفق التقرير؛ استغلت قطر مؤسساتها الخيرية في لبنان في تمرير الدعم إلى حزب الله، وذكر التقرير اسم جمعيتي: "الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية"، و"مؤسسة التعليم فوق الجميع"، كوسيلة لتمرير الأموال القطرية إلى الحزب.

وتعود العلاقة بين قطر وحزب الله إلى عام 2006، عقب حرب تموّز (يوليو)، بين إسرائيل والحزب، والتي خلفت دماراً كبيراً في لبنان، وقدّمت قطر مساعدات كبيرة للحزب، لإعادة إعمار الضاحية الجنوبية في بيروت.

النائب اللبناني السابق مصطفى علوش، ما هو غير مفهوم أنّ قطر بأكملها تكاد تكون قاعدة أمريكية، وأنّ الولايات المتّحدة في خصام مع حزب الله، ورغم ذلك تموّل قطر أعداءها

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