شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ حصيلة يومية كورونا .. المغرب يسجل 1499 إصابة و23 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وقال معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في التصريح اليومي للوزارة إن المغرب سجل يوم الأربعاء أكبر عدد وفيات وهو 23 حالة وفاة مقابل 17 حالة يوم الثلاثاء، ليصل عدد الوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء فيها إلى 556 حالة.
وذكرت الوزارة أن المغرب تجاوز عتبة 100 حالة لكل 100 ألف نسمة، إذ باتت النسبة 101 حالة لكل 100 ألف نسمة.
وتصدرت الدار البيضاء عدد الإصابات، إذ بلغ العدد بها 489 حالة وبلغ في مراكش 350 حالة وفي جهة طنجة تطوان الحسيمة 172 حالة.
كما قالت الوزارة إن عدد الحالات الخطيرة بلغ 147 منها 63 تحت أجهزة التنفس الصناعي.
ومدد المغرب للمرة الرابعة على التوالي حالة الطوارئ الصحية التي فرضها في 20 مارس آذار الماضي وذلك حتى العاشر من سبتمبر أيلول.
وكان قد أغلق في وقت سابق مدنا كبرى في مسعى لمحاصرة تفشي الفيروس، وفرض غرامة مالية على عدم استخدام الكمامة الطبية.
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