بسفينتين وهليكوبتر.. تفاصيل استيلاء إيران على ناقلة نفط بـ"هرمز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول أمريكي، الخميس، عن تفاصيل استيلاء قوات إيرانية على ناقلة نفط في المياه الدولية بالخليج العربي.



وبحسب ما نقلته "رويترز" عن المسؤول الأمريكي، الذي طلب حجب اسمه، فإن الأحداث دارت بالقرب من مضيق هرمز، لكن القوات الإيرانية أطلقت سراح السفينة في نهاية الأمر.

واشنطن: قوات إيرانية استولت على سفينة بالمياه الدولية



وبثت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، ليل الأربعاء/الخميس، تسجيل فيديو مشوشا بالأبيض والأسود تظهر فيه طائرة هليكوبتر قرب سفينة ضخمة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على تويتر: "اليوم في مياه دولية، باغتت قوات إيرانية تضم سفينتين وطائرة هليكوبتر (سي كينج) إيرانية سفينة اسمها (ويلا) واعتلتها".

والسفينة ويلا وفقا لبيانات رفينيتيف لتتبع مسارات السفن هي ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا.



المسؤول نفسه أكد أن الجيش الأمريكي لم يشارك في الأمر بأي شكل إلا من خلال مراقبته للموقف.

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وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة في العام الماضي عقب سلسلة وقائع تمس الملاحة في الخليج العربي وبالقرب منه.

وفي تموز/ يوليو 2019، احتجزت إيران لفترة وجيزة ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج بعدما احتجزت لندن الناقلة الإيرانية جريس 1 متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.

كانت الولايات المتحدة قد قدمت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وتتكون المسودة الجديدة، التي اطلعت عليها رويترز، من أربع فقرات فقط، وستمدد حظر الأسلحة على إيران "إلى أن يقرر مجلس الأمن غير ذلك"، مؤكدة "ضروري لحفظ السلم والأمن الدوليين".

وينتهي الحظر المفروض منذ 13 عاما، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وفق اتفاق نووي موقع العام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.