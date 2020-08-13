شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف المقصود بالتنمر وأهداف عقوبته وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة القادمة التى تنعقد 16 أغسطس لإنهاء عدد من مشروعات القوانين الملحة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، خاصة وأنه من المتوقع أن تكون الأخيرة فى دور الانعقاد الخامس، ومن بين هذه القوانين تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى انتهت منه اللجنة التشريعية والذى شمل عقوبات صارمة لمن يقوم بالتنمر وتشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والأخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدي الجاني مع مضاعفة الحد الأدني للعقوبة حال إجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدني والاقصي.

- "يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى".

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-التصدى بشكل واضح لاشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف وتكون فى أغلبها جسدية .

- التصدى لأن تكون عائقا يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة للمواطنين.

- ومواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيتهم في أعمالهم.