كتب هاني نصر العربي في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية استولت على سفنية في المياه الدولية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قوات إيرانية استولت على سفينة في المياه الدولية.

وحسب "روسيا اليوم"، فإن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية استولت على سفينة في المياه الدولية، وصعدت على متن سفينة تحمل اسم "ويلا".

يذكر أن إيران سبق، واستولت عام 2019، على عدة ناقلات نفط في منطقة الخليج، وتتهمها الولايات المتحدة ودول أخرى بالاعتداء على ناقلات نفط في الخليج بهدف تعطيل حركة الملاحة، كما تتهم السعودية طهران بالتورط في الهجمات على منشآت النفط السعودية التابعة لشركة أرامكو.