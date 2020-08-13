شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا .. 24 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت موريتانيا 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد ارتفع إلى 6622 إصابة، فيما استقر عدد الوفيات عند 157 حالة.

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