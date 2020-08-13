شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "تشريعية النواب": مجلس الشيوخ سيضمن وجود كفاءات وخبرات ينتفع بها البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان أن عودة الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ سيضمن وجود كفاءات وخبرات وأصحاب مهارات خاصة وعلماء ينتفع بهم البرلمان فى استطلاع الرأى بقضايا هامة ودعم زيادة الإنتاجية للسلطة التشريعية بالاستفادة من التقارير التى ينتجها مجلس الشيوخ، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب، وتحقيق الضمان الأكيد لحسن سير العمل البرلماني وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية.

وتابع وكيل اللجنة التشريعية، "أن التفاعل الإيجابي بين الآراء فى الغرفتين سيدعم استقرار الحياة السياسية ويرسى دعائم الديمقراطية، مشددا أنه سيسهم فى تعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته من خلال دراساته واقتراحاته في هذا الشأن، ويضمن وجود التعددية الحزبية.

وشدد أنه ليس من ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ أعمال الرقابة حتى لا تكون هناك رقابة مزدوجة بين البرلمان والحكومة، بل من حقه النظر في الاتفاقيات الدولية، وجميع المشروعات القانونية المكملة للدستوي، وسيكون له دور تكميلي لعمل مجلس النواب.

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ولفت إلى أن الغرفة الثانية أثبتت نجاحاً عملياً داخل العديد من الدول التي أخذت بهذا النظام ومنها فرنسا وإيطاليا والهند والبرازيل والأرجنتين وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا واليابان وسويسرا.

يذكر أنه انتهى أمس محطة هامة وفاصلة بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، والذى أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات وهو الاقتراع بالداخل والذى تم على مدار يومين فى تمام الساعة التاسعة مساءا، على أن يتم إعلان النتيجة بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه 19 أغسطس، وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر وتجرى الإعادة فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر لتعلن النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.