شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضها لإطلاق نار .. هبوط اضطراري لمروحية تابعة "للجوية الأمريكية" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت القوات الجوية الأمريكية في بيان لها اليوم هبوط مروحية تابعة لها اضطراريا في ولاية فيرجينيا وذلك بعد أن تعرضت لإطلاق نار باتجاهها، مما أدى إلى إصابة أحد الطيارين اللذين كانا على متنها. وقال البيان: إن الطائرة من طراز "UH-1N"، كانت تحلق على بعد 10 أميال شمال غرب مدينة ماناساس بولاية فيرجينيا، في مهمة تدريب روتينية على ارتفاع 1000 قدم عندما وقع الحادث. وأشارت النتائج الأولية بحسب البيان إلى أن المروحية أصيبت برصاصة أسفرت عن إصابة طفيفة لأحد أفراد الطاقم، وإلحاق أضرار بالطائرة. وأوضح البيان أن الطائرة هبطت بسلام في مطار ماناساس الإقليمي غربي واشنطن العاصمة، فيما تم نقل الطيارين إلى المستشفى.

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