شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان: " سجلت البلاد 55155 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 1175 شخصا بالفيروس". وبهذا تسجل البلاد 3164785 إصابة منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 104201 شخصا.
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