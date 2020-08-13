شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحية البرازيلية اليوم تسجيل أكثر من 55 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و 1175 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزارة في بيان: " سجلت البلاد 55155 إصابة جديدة بالوباء ووفاة 1175 شخصا بالفيروس". وبهذا تسجل البلاد 3164785 إصابة منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 104201 شخصا.

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