شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش»: الالتزام الأممي بالسلام أصبح أكثر إلحاحًا والان نبدء بالتفاصيل

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أن التزام منظمة الأمم المتحدة باستدامة السلام خلال جائحة كورونا أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وأشار غوتيريش، في كلمته، خلال الجلسة الافتراضية التي نظمها مجلس الأمن أمس بشأن (بناء السلام واستدامة السلام .. الأوبئة وتحديات الحفاظ على السلام)، إلى أن مفهوم الحفاظ على السلام هو في الأساس حول السلام الإيجابي وليس مجرد إنهاء الحروب، ليشعر الناس بالحماية والتمثيل.

وأوضح أن النهج المتماسكة والحساسة للنزاع في التعامل مع الأزمات الصحية والإنسانية ستساعد في تحقيق سلام مستدام، معرباً عن قلقه بشأن عدم استقرار النظام الاقتصادي العالمي، الذي أدى إلى زيادة نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة.

وأشاد غوتيريش بقرار مجلس الأمن رقم 2532 الذي طالب بوقف عام وفوري للأعمال العدائية في جميع الحالات، واصفاً إياه بالخطوة في الاتجاه الصحيح.