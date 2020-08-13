شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يدمر مواقع لتركيا والميليشيات في مصراتة والان نبدء بالتفاصيل

نفذ سلاح الجو بالقوات المسلحة الليبية طلعات قتالية ضد مواقع لقوات حكومة الوفاق غير الشرعية ومرتزقة الرئيس التركي أردوغان، مساء الثلاثاء، بالقرب من منطقتي «وادي بي، وبونجيم» جنوب شرق مدينة مصراتة.

وقال مصدر عسكري ليبي لـ«اليوم»: إن منطقة «وادي بي» تمثل نقطة إستراتيجية نحو خط «سرت - الجفرة»؛ ما دفع الجيش الوطني الليبي إلى تأمينها من أي محاولات للسيطرة عليها من ميليشيات الوفاق، مشددًا على أن القوات المسلحة الليبية على أهبّة الاستعداد لأي هجوم محتمل من الميليشيات المسلحة والمرتزقة المأجورين، متوقعًا استمرار الترقب التركي انتظارًا لما ستسفر تطورات الأحداث بعدما أدرك أردوغان أنه سيُهزم في حال فكر في الهجوم على «سرت».

بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في تصريحات تليفزيونية: إن أردوغان يسعى لتعزيز الوجود التركي في منطقة الغرب الليبي بنقل المعدات العسكرية المتطورة بالطائرات والسفن وإقامة معسكرات للمرتزقة في العاصمة طرابلس تحت سيطرة قواته.

وطالب المسمارى المجتمع الدولي بضرورة ردع الرئيس التركي، وتطبيق القرارات الأممية التي تحظر نقل السلاح إلى ليبيا.

تصدع الوفاق

فيما يتواصل تصدع الجبهات الموالية لحكومة الوفاق غير الشرعية؛ إذ طالب عدد من الميليشيات بالعودة إلى بلادهم بعد تأجيل حسم موقعة «سرت - الجفرة»، وكشف بيان لما تسمى «كتيبة الحركة 36» عن أن المرتزقة تذمّروا من ارتفاع حرارة الشمس ولهيب الرمال، إضافة إلى البيئة القذرة التي يعيشون فيها، والتي تفتقد الكهرباء والمياه، فضلًا عن تأخر مستحقاتهم المالية، كما انتشر فيروس «كورونا» بينهم.

كان خلافًا قويًا نشب بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ونائبه أحمد معيتيق بعد اتهام الثاني للأول بالتورط في مخالفات مالية؛ ما شجّع عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان للهجوم أيضًا على الوفاق لأسباب مشابهة.

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تقسيم ليبيا

من جهته، حذر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي ميلاد الحراثي من المساعي الأمريكية بإقامة «منطقة ليبية منزوعة السلاح في سرت».

وقال الحراثي: الإدارة الأمريكية صاحبة المقترح لا تدرك حقائق التاريخ، ولا تدرك مقاصد القانون الدولي، فالأجسام السياسية في غرب وشرق ليبيا ليست دولًا حتى يتم الزج بمثل هذه الدعوات الانفصالية، ومن ثم شرعنتها دوليًا، والتفريط في مقاصد السيادة الوطنية لليبيا.

لافتًا إلى أن هذا السيناريو إذا تم التوافق عليه، فهو بداية لمشروع تقسيمي لا يستهدف ليبيا وحدها، ولكن يستهدف دول الجوار الليبي برمتها، والمطلوب القيام بحملة وطنية يقودها قادة القانون الليبي، وعلى مختلف مشاربهم للتصدي لهذا المشروع.

وكشف عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم أن الولايات المتحدة طرحت على رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح مبادرة لحل الأزمة الليبية خلال لقاء جمع صالح بالسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في القاهرة «الإثنين».

وأوضح دغيم أن عقيلة صالح رفض مطالب واشنطن بانسحاب الجيش الليبي من مدينتي «سرت والجفرة» ثم وضع قوات دولية لتكون منطقة عازلة تفصل بين «الوفاق والقوات المسلحة الليبية»، مشيرًا إلى أن واشنطن اشترطت الانسحاب قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وكان رئيس البرلمان الليبي اقترح خلال لقائه بالسفير الأمريكي أن تكون سرت عاصمة للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.