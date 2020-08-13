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اليونان تحشد المجتمع الدولي ضد انتهاكات تركيا

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تواصل اليونان جهودها الحثيثة لحشد المجتمع الدولي ضد التجاوزات التركية في شرق البحر المتوسط؛ إذ يلتقي وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس بنظيره الأمريكي مايك بومبيو في فيينا غدًا الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان أمس الأربعاء، إن المحادثات ستركّز على التطورات في شرق البحر المتوسط في ظل تصاعد الاستفزاز التركي.

كما أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، أمس أن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعًا طارئًا بشأن العلاقات مع تركيا عبر الهاتف «الجمعة».

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وقال المكتب الصحفي في وزارة الخارجية اليونانية: «يعقد الاتحاد اجتماعًا طارئًا بناءً على طلب يوناني لمناقشة الإجراءات غير القانونية لتركيا في الجرف القاري اليوناني».

ويشارك وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في مؤتمر عبر الهاتف من فيينا، حيث سيلتقي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتوترت العلاقات بين اليونان وتركيا بعد قرار أنقرة إجراء مسوحات في مناطق شرقي البحر المتوسط، التي تعتبرها اليونان منطقتها الاقتصادية الخالصة، وتأهّبت القوات المسلحة اليونانية على خلفية ذلك، وطالبت أثينا بعقد اجتماع استثنائي لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي.

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