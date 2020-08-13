شكرا لقرائتكم خبر عن فيتنام.. حجر عثرة أمام الدور الصيني في البحر الجنوبي والان نبدء بالتفاصيل

قال موقع «منتدى شرق آسيا» إن فيتنام تسعى جاهدة لصد العدوان الصيني في بحر الصين الجنوبي.

وبحسب مقال لـ«نجوين خاك جيانج»، الزميل البارز في معهد فيتنام لأبحاث السياسة والاقتصاد بجامعة فيتنام الوطنية، نظرًا لأن دول المنطقة منشغلة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، فإن الصين تثير الذعر في بحر الصين الجنوبي، عبر مضايقة الأنشطة الاقتصادية العادية لأصحاب الحقوق الآخرين، وإجراء تدريبات واسعة النطاق، وتوحيد القواعد العسكرية في الجزر الاصطناعية، وإرسال سفن الأبحاث إلى المناطق الاقتصادية الخالصة في البلدان الأخرى.

وأشار الكاتب إلى أن فيتنام، باعتبارها أحد أكثر المطالبين بحقوق في هذا البحر عنادًا، أصبحت الهدف الرئيسي.

حظر أحادي

ومضى يقول: في أوائل يونيو، صدمت سفينة دورية تابعة لخفر السواحل الصيني ونهبت قارب صيد فيتنامي يعمل في جزر باراسيل. ومن المؤكد أن هذا النوع من العدوان ليس نادرًا بالنظر إلى قواعد اللعبة في بكين. لكنها هذه قد تكون المرة الأولى، التي تفرض فيها الصين حظرًا أحاديًا على الصيد في بحر الصين الجنوبي.

وتابع بالقول: أعلنت بكين الحظر السنوي منذ سنوات عديدة، وهو حظر أثار احتجاجًا شديدًا من الفلبين وفيتنام. لكن الصين لم تطبق القاعدة على السفن الأجنبية حتى هذا العام.

وأضاف: في الوقت نفسه، تقوم سفينة مسح تابعة للحكومة الصينية بالمناورة حول المنطقة الاقتصادية الخالصة الفيتنامية في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى الضغط على هانوي لعدم المضي قدما في أنشطة استكشاف النفط والغاز في المنطقة الغنية بالطاقة قبالة الساحل الفيتنامي. وأردف: تتمتع بكين بسجل حافل في إجبار هانوي بنجاح على وقف مشاريعها المهمة إستراتيجيًا في تلك المنطقة مؤقتًا. لكن توقيت العدوان البحري الصيني الأخير شديد الحساسية بالنسبة لفيتنام.

مؤتمر وطني

وأوضح أن هانوي تستعد لعقد المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الفيتنامي المهم للغاية العام المقبل، حيث يتم انتخاب الجيل القادم من القادة.

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وتابع: نظرا لطبيعة هذا الكونجرس التنافسية، يجب أن يتنافس المرشحون البارزون للمناصب العليا مع بعضهم البعض لإقناع اللجنة المركزية للحزب. وفي بلد تتعمق فيه المشاعر المعادية للصين منذ قرون، يمكن أن يكون إظهار وجه صارم تجاه بكين ورقة مفيدة سياسياً للعب.

وبحسب الكاتب، خلال مواجهة بين سفن صينية وفيتنامية في بحر الصين الجنوبي في عام 2014، اكتسب رئيس الوزراء آنذاك نغوين تان دونغ دفعة قوية في شعبيته من خلال كونه ببساطة أول زعيم فيتنامي منذ عقود يتحدى الصين علنًا في قمة الآسيان. لقد منحه ذلك دعماً هائلاً داخل اللجنة المركزية، على الرغم من أدائه الاقتصادي الكارثي، بما جعله مرشحًا قويًا لمنصب الأمين العام في مؤتمر الحزب لعام 2016. وعلى الرغم من هزيمة دونغ بفارق ضئيل من قبل رئيس الحزب نجوين فو ترونج، إلا أن حادثة 2014 جعلت قيادة حزب المؤتمر الوطني تعيد النظر في نهجها تجاه جارتها الشمالية.

تحول تدريجي

وتابع: في حين كان يُنظر إلى الأمين العام للحزب نجوين فو ترونج، على أنه محافظ ودود تجاه الصين، يتفق حتى الصينيين على أن فيتنام في ظل حكمه أجرت بعض التعديلات الإستراتيجية لتحدي تصرفات بكين الأحادية الجانب في بحر الصين الجنوبي. وتشمل هذه التعديلات تحولا تدريجيا إلى الولايات المتحدة والدفع المتسارع نحو تدويل نزاع بحر الصين الجنوبي.

ومضى يقول: من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه بعد مؤتمر العام المقبل، حيث يُنظر منذ فترة طويلة إلى بعض أبرز المرشحين للمناصب القيادية العليا، مثل وزير الخارجية الحالي فام بنه مينه، ونائب رئيس الوزراء فو دوك دام، على أنهم إصلاحيون منفتحون أكثر ودية تجاه الغرب. كما أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام، التي تم التصديق عليها مؤخرا والاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ تتيح لهانوي الفرصة لتنمية مسار التنمية الاقتصادية بحيث يكون أقل اعتمادا على الصين.

ولفت إلى أن استفزازات بكين المتزايدة تحد من خيارات هانوي بخصوص أي تسوية لأن الجمهور الفيتنامي لن يتسامح مع الإجراءات، التي يُنظر إليها على أنها تملق للصين. في الواقع، يمكن القول إن الاحتجاجات المناهضة للصين تشكل أخطر تهديد للاستقرار السياسي في هانوي.

انتحار سياسي

وأردف: في عام 2018، قوبل مشروع قانون مقترح للمناطق الاقتصادية الخاصة باضطرابات غير مسبوقة في فيتنام، حيث حرق آلاف المواطنين الغاضبين سيارات الشرطة وقاموا بتخريب المكاتب الحكومية. على الرغم من أن مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لم يذكر الصين بالاسم، اعتقد العديد من الفيتناميين أن هذا سيسمح للشركات الصينية باحتلال الأراضي الفيتنامية لمدة 99 عامًا. في خطوة مفاجئة لنظام استبدادي، تراجعت الجمعية الوطنية وصوتت بأغلبية ساحقة لتعليق مشروع القانون إلى أجل غير مسمى. وأضاف: بالنظر إلى الاحتجاجات وأعمال الشغب المماثلة المناهضة للصين في عام 2014، فإن القادة الفيتناميين أذكياء بما يكفي ليعرفوا أن أي تسوية مع الصين بشأن النزاعات السيادية ستكون انتحارا سياسيا لكل من أنفسهم والنظام.

واختتم بقوله: قد ترى الصين في الوباء العالمي الحالي فرصة ذهبية لكسب اليد العليا في نزاعاتها على السيادة وتعزيز مواقفها بقوة في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي ومضيق تايوان وحدود الهيمالايا. ولكن كما هو موضح في حالة فيتنام، فإن هذا الموقف الانتهازي قد يأتي بنتائج عكسية لأنه يعزز عن غير قصد المشاعر المعادية للصين. في النهاية، من المرجح أن يدفع سلوك الصين فيتنام بعيدًا عن مدار بكين.