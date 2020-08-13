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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب من البيت الأبيض: الديموقراطيون يحتجزون الشعب الأمريكى رهينة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرا صحفيا من البيت الأبيض بمناقشة الاقتصاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة أوروبا، ومؤكدا، أن الديمقراطيين نانسي بيلوسي وتشاك شومر يحتجزان الشعب الأمريكي رهينة بسبب أجندتهما اليسارية المتطرفة.
وقد هاجم ترامب أمس الديموقراطيين مشيرا الى أنه يجب إعادة ضباط الشرطة للمحافظة على الأمن والسيطرة على معدلات الجريمة التي في ارتفاع ملحوظ منذ بدء احتجاجات فلويد، مؤكدا أن أكثر الولايات تضررا بالجريمة هي نيويورك وسياتل و بورتلاند وشيكاغو، وأن هذه الأماكن التي بها أعمال عنف ما هي إلا خطة الديموقراطيين ضده.
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